Путин разрешил призывать в армию в течение года Путин увеличил срок исполнения решения о призыве в армию до года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Призыв на срочную военную службу в России теперь будет исполняться в течение года. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее призыв срочников действовал в течение одной призывной кампании (весенней или осенней).

Если гражданин, подлежащий призыву на военную службу, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу, не отправлен к месту прохождения военной службы <...>, указанное решение подлежит исполнению в следующие периоды, — сказано в документе.

Ранее законопроект об исполнении решения о призыве граждан на срочную военную службу в течение одного года во втором и третьем чтениях приняла Госдума, после — Совфед. Новые нормы включены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Также Путин подписал закон об освобождении лиц, служивших в вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик, от призыва на военную службу. В соответствии с поправками, от призыва освобождаются граждане РФ, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах обеих республик.