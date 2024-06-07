Путин рассказал, сколько США должны мировой экономике Путин: США задолжали мировой экономике $54,3 трлн

Фото: Вячеслав Викторов/Росконгрес

Владимир Путин

США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. Он отметил, что Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке.

Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике $54,3 трлн, — сказал Путин.

О том, что госдолг США достиг рекордной отметки в $34 трлн, стало известно еще 3 января. На $1 трлн эта сумма выросла за последние несколько месяцев 2023 года.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что говорить о скором коллапсе экономики США из-за госдолга в размере $34 трлн преждевременно. По его словам, эта сумма является фантастической, но у Вашингтона есть опыт преодоления кризисных ситуаций. Главный вопрос состоит в том, способен ли Белый дом в течение какого-то времени обслуживать этот долг, пояснил эксперт.

Беляев добавил, что теоретическая угроза того, что экономика США может не справиться с госдолгом, все же существует, но есть множество финансовых приемов, позволяющих не допустить дефолта. Он также отметил, что США следует задуматься над тем, как выводить долговой компонент из экономического механизма или пытаться снизить нагрузку на бюдж