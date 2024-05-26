Захарова сочла «кринжем года» слова Байдена о незаменимости нации США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «кринжем года» высказывания президента США Джо Байдена, что американская нация является незаменимой и основой мировой сверхдержавы. Дипломат поинтересовалась, почему глава Белого дома не упомянул о растущем в Соединенных Штатах государственном долге и неограниченном выпуске долларов.

Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано. Но самое смешное, что в 1912 году кандидат в президенты США от демократов Удро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Выборы Вильсон выиграл, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам заявил, что энергетическая политика Байдена финансирует опосредованную войну России против США. По его словам, речь идет о «нефтяных деньгах», получаемых Москвой из-за деятельности американского президента.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов до этого отметил, что выпады Байдена в адрес Владимира Путина, назвавшего российского лидера «жестоким тираном» и призвавшего противостоять ему, недопустимы и напрямую оскорбляют граждан РФ. По мнению дипломата, таким образом в Белом доме пытаются самоутвердиться.