Путин рассказал о причине распада Советского Союза Путин объяснил распад Советского Союза внутренними причинами

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Распад Советского Союза произошел в первую очередь из-за внутренних причин, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Российский лидер не стал вдаваться в подробности этого события в мировой истории.

Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины, — заявил он.

До этого глава государства отметил, что любая война или боевые действия, проходящие во всем мире, являются трагедией. Российский лидер акцентировал внимание на большом количестве действующих горячих точек. Сейчас, по его мнению, надо определиться, как следует жить в таких условиях и на что рассчитывать.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин с огромным уважением относился к бывшему председателю Совета Министров СССР, экс-сенатору Николаю Рыжкову. По его словам, глава государства всегда отдавал должное той роли, которую политический деятель сыграл в истории страны.

О смерти Рыжкова на 95-м году жизни 28 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что новость стала для нее «большим личным потрясением». Ушел человек-эпоха, государственный деятель уникального масштаба, добавила член Совфеда.