Песков раскрыл, как Путин относился к экс-премьеру СССР Рыжкову Песков: Путин относился к Рыжкову с огромным уважением

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Владимир Путин и Николай Рыжков

Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился к бывшему председателю Совета министров СССР, экс-сенатору Николаю Рыжкову, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства всегда отдавал должное той роли, которую политический деятель сыграл в истории страны.

Он с огромным уважением относился к этому человеку. И всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства, — сказал Песков.

О смерти Рыжкова на 95-м году жизни 28 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что новость стала для нее «большим личным потрясением». По ее словам, ушел человек-эпоха, государственный деятель уникального масштаба.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал смерть Рыжкова «невосполнимой утратой для всей Белгородской области» и страны. Он напомнил, что покойный 30 лет представлял интересы жителей региона сначала в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, а затем в Совете Федерации.

В октябре прошлого года стало известно, что Рыжков сдал мандат сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области. Полномочия 94-летнего политика досрочно прекратили 25 сентября.