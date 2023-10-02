Экс-премьер СССР досрочно сложил полномочия сенатора Экс-премьер СССР Рыжков сложил полномочия сенатора от Белгородской области

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Рыжков

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков сдал мандат сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области, сообщается на сайте Совфеда. Полномочия 94-летнего политика досрочно прекратили 25 сентября.

Рыжков являлся членом верхней палаты парламента с 2003 года. В последний раз его наделил полномочиями сенатора губернатор региона Вячеслав Гладков в 2021 году. В настоящий момент Белгородскую область в Совфеде представляет лишь экс-губернатор региона Евгений Савченко, вошедший в верхнюю палату парламента РФ в 2020 году от облдумы.

С началом спецоперации России на Украине в 2022 году Рыжков оказался в санкционных списках Украины, США, Великобритании и ряда других стран. Рыжков, родившийся 28 сентября 1929 года в селе Дылеевка Донецкой области (сейчас ДНР) в семье потомственного шахтера, остается последним живущим главой правительства СССР. Он был старейшим членом Совфеда.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков объяснил NEWS.ru, почему назначили сенатором от Запорожской области экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. По его словам, Рогозин очень опытный человек и патриот, который принесет много пользы и в целом новым регионам, и России. Собеседник отметил, что знаком с Рогозиным с 1994-го.