Путин рассказал, что стало толчком к спецоперации на Украине Путин: Россия продемонстрировала всему миру готовность защищать свои интересы

Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Начав спецоперацию на Украине, Россия продемонстрировала готовность отстаивать свои интересы перед всем миром, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Кроме того, таким образом она исполнила свой долг перед жителями Донбасса, передает пресс-служба Кремля.

Мы показали и сами себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это, — констатировал глава государства.

Также Путин заявил, что трагедия на Украине началась с государственного переворота, о чем не хотят вспоминать на Западе. Он подчеркнул, что в этом нет вины России.

Кроме того, российский лидер выразил мнение, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Соединенные Штаты заботят только собственное величие и лидерство. Глава государства отметил, что Вашингтон не может допустить успеха Москвы, ведь тогда, по мнению Белого дома, его некоему первенству будет нанесен ущерб.

При этом Путин заявил, что политика США по России может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами. Президент добавил: в этом же случае может измениться курс Вашингтона относительно конфликта на Украине.