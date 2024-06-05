«Не Россия виновата»: Путин напомнил о начале трагедии на Украине Путин: госпереворот положил начало трагедии на Украине, а не Россия

Фото: kremlin.ru/Александр Демьянчук/ТАСС

Встреча президента РФ Владимира Путина и представителей ведущих мировых СМИ

Трагедия на Украине началась с государственного переворота, о чем не хотят вспоминать на Западе, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом нет вины России.

Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет, — сказал Путин.

Российский лидер также выразил мнение, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Соединенные Штаты заботят только собственное величие и лидерство. Глава государства отметил, что Вашингтон не может допустить успеха Москвы, ведь тогда, по мнению Белого дома, его некоему первенству будет нанесен ущерб.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что на Украине может произойти военный переворот. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.