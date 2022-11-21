Путин расширил полномочия Минобороны в области авиации

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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Министерства обороны РФ по регулированию госавиации, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, ведомство сможет самостоятельно вводить правила регистрации аэродромов, а также правила производства госавиации.

Согласно закону, Минобороны России сможет регулировать федеральные правила в области авиации. В частности, речь идет о регистрации государственных воздушных судов и аэродромов. Помимо этого, управление ведомства сможет устанавливать правила строительства и реконструкции аэродромов. Правовая основа по проведению испытаний летательных средств также будет устанавливаться Министерством обороны.

В июне Путин подписал закон о передаче полномочий Минобороны по установлению перечня состояний, при которых бойцам ВС РФ будут оказывать первую помощь. Таким образом, представители военного ведомства смогли определять правила оказания медицинской помощи военным, стандарты оснащения аптечек и медимущества. Кроме того, согласно новым изменениям, ответственность за подготовку медицинских подразделений и формирование учебных программ также была возложена на Минобороны.