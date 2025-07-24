Путин раскрыл, какой флот нужен России

Военно-морские силы России должны быть способны отвечать как на современные, так и на будущие вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, для этого флот должен быть хорошо оснащен, что является одной из важнейших задач страны.

У нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски. Повышение возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач. Мы ей придаем первостепенное значение, — сказал Путин.

Ранее президент РФ поручил продолжать серийный выпуск многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М». По словам российского лидера, субмарины этого проекта составляют основу ударного потенциала сил общего назначения российских военно-морских сил.

До этого сообщалось, что Владимир Путин стал участником церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Событие символизирует вступление атомной подлодки в состав Военно-морского флота России.