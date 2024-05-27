Путин прокатился на необычном транспорте и попал на видео Журналист Зарубин показал кадры передвижения Путина на электрокаре

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (на втором плане слева направо) во время посещения мемориального комплекса «Парк Победы»

Журналист кремлевского пула Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео, как президент РФ Владимир Путин передвигается в Ташкенте на необычном транспорте — мини-электрокаре. На кадрах заметно, что российский лидер едет вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Президенты передвигаются на самых разных видах транспорта. Сегодня же они совершили экскурсию по новому музею, в том числе на новых электрокарах, — сказал в видео Зарубин.

Ранее Путин по итогам российско-узбекских переговоров сообщил, что переход на национальные валюты в двусторонних расчетах между Россией и Узбекистаном является крайне важным аспектом отношений двух стран. По его словам, продолжает расти доля рубля в двусторонних коммерческих сделках.

Также сообщалось, что Узбекистан и Россия подпишут 27 мая соглашение о совместных проектах строительства атомных электростанций малой мощности. По словам главы Узбекистана, между государствами есть взаимное понимание по этому вопросу.

Путин в начале российско-узбекистанских переговоров заявил, что Россия инвестировала в экономику Узбекистана порядка $10 млрд. Глава государства отметил, что потенциально эта сумма может быть увеличена.