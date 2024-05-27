Россия и Узбекистан захотели вместе строить малые АЭС Мирзиёев: Узбекистан и Россия подпишут соглашение по АЭС малой мощности

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/Kremlin.ru

Узбекистан и Россия подпишут 27 мая соглашение о совместных проектах строительства атомных электростанций малой мощности. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. По словам узбекистанского главы, между государствами есть взаимное понимание по этому вопросу.

Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта, — подчеркнул он.

В этот же день правительство России поручило госкорпорации «Росатом» внести изменения в соглашение между Москвой и Ташкентом о строительстве в Узбекистане атомных электростанций малой мощности. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Кабмин распорядился, чтобы госкорпорация совместно с МИД России провела переговоры с узбекистанской стороной по указанной теме.

Ранее Путин в начале российско-узбекистанских переговоров заявил, что Россия инвестировала в экономику Узбекистана порядка $10 млрд. Глава государства отметил, что потенциально эта сумма может быть увеличена. Путин также отметил, что в Узбекистане работают около трех тысяч предприятий с российским участием, в РФ в то же время действуют порядка 700 компаний с узбекским капиталом.