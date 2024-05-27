Путин рассказал, сколько РФ инвестировала в экономику Узбекистана Путин: Россия инвестировала в экономику Узбекистана около $10 млрд

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Россия инвестировала в экономику Узбекистана порядка $10 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в начале российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе, передает ТАСС. Глава государства отметил, что потенциально эта сумма может быть увеличена.

Прямые российские инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти $10 млрд. Уверен, что если будут реализованы, а в этом у меня сомнений нет, все наши планы, о которых мы сейчас говорили в узком составе, то эти прямые инвестиции существенным образом увеличатся и пойдут на развитие экономики Узбекистана, — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что в Узбекистане работают около трех тысяч предприятий с российским участием, в РФ в то же время действуют порядка 700 компаний с узбекским капиталом. Москва и Ташкент укрепляют положительную динамику в торговле и инвестициях, в том числе благодаря совместной комиссии на уровне премьер-министров двух государств. Президент РФ также добавил, что страны приняли программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы, а также перечень мер, утвержденный по итогам переговоров в октябре 2023 года в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику. Он добавил, что в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы.