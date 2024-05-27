Путин назвал чрезвычайно важный аспект в отношениях России и Узбекистана Путин считает важным переход на нацвалюты в расчетах между РФ и Узбекистаном

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Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Переход на национальные валюты в двусторонних расчетах между Россией и Узбекистаном является крайне важным аспектом отношений двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекских переговоров. По его словам, продолжает расти доля рубля в двусторонних коммерческих сделках, передает ТАСС.

Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным, — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил укрепление сотрудничества между кредитно-банковскими учреждениями в финансовых взаиморасчетах. Кроме того, по итогам 2023 года доля рубля в двусторонних коммерческих сделках достигла 58%, этот показатель продолжает свой рост.

Путин также напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился почти до $10 млрд и может превысить этот показатель. Также президент выразил уверенность в том, что Москва и Ташкент смогут реализовать все совместные программы и проекты.

Ранее Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашения по новым проектам на общую сумму более $20 млрд. Документы были подписаны по итогам переговоров глав двух государств в Ташкенте.