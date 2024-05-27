Путин и Мирзиёев подписали соглашения по новым проектам на $20 млрд

Фото: Kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашения по новым проектам на общую сумму более $20 млрд, сообщает пресс-служба главы республики. Документы были подписаны по итогам переговоров Путина и Мирзиёева в Ташкенте.

В рамках нынешнего визита были подписаны соглашения по новым проектам на сумму более $20 млрд, — говорится в сообщении.

Путин по итогам переговоров в Ташкенте также заявил, что в России необходимо обеспечить достойные условия труда для граждан Узбекистана. По его словам, россияне ценят существенный вклад, которые граждане Узбекистана вносят в развитие отечественной экономики.

Глава РФ также отметил, что в стране трудятся более миллиона граждан Узбекистана. По словам президента, они активно развивают строительную и жилищно-коммунальную отрасли, а также транспортно-логистическую сферу.

Мирзиёев ранее заявил, что Узбекистан и Россия подпишут 27 мая соглашение о совместных проектах строительства атомных электростанций малой мощности. По его словам, между государствами есть взаимное понимание по этому вопросу. Он также отметил, что стороны уже давно обсуждают условия договора и технические аспекты на уровне экспертов.