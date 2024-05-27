Путин пообещал обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо обеспечить достойные условия труда для граждан Узбекистана, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте. По его словам, которые приводит ТАСС, россияне ценят существенный вклад, которые граждане Узбекистана вносят в развитие отечественной экономики.

Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты, мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционной сферы, — сказал Путин.

Он отметил, что в России трудятся более миллиона граждан Узбекистана. По словам президента, они вносят существенный вклад в развитие строительной и жилищно-коммунальной отраслей, а также транспортно-логистической сферы.

С 1 мая в Саратовской области действует запрет на привлечение трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Ранее аналогичные меры были введены в Крыму, Краснодарском крае, Новосибирской и Амурской областях и в других регионах.