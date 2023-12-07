Путин призвал не хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел стать султаном

Фото: kremlin.ru/Вячеслав Прокофьев, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с наследным принцем Омана Зиязаном Бен Хейсамом Аль Саидом попросил не перехваливать главу ВТБ Андрея Костина, передает РБК. Аль Саид в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» отметил, что очень ценит участие Костина в продвижении двусторонних проектов РФ и султаната.

Правда, господин Костин очень эффективный менеджер. Но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном, — сказал Путин.

Костин, в свою очередь, добавил, что готов стать и принцем. Сам Путин на встрече с наследным принцем Омана попросил передать его отцу, султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, приглашение посетить РФ в следующем году. Путин отметил, что у России и Омана пока «скромный» уровень товарооборота, но за первые девять месяцев 2023 года он повысился в разы. Президент выразил надежду, что визит принца позволит расширить перспективы сотрудничества.

На форуме Путин также заявил, что европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для предпринимателей. По его словам, сейчас в Европе работают по принципу «свой — чужой», и в этой парадигме «чужие» могут остаться ни с чем.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва готова кооперироваться во всех областях с Китаем, в том числе в области военных технологий. Глава государства указал, что Россия при этом отходит от традиционных отношений по принципу «купил-продал».