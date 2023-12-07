Путин: европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для компаний

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Европейские юрисдикции перестали быть для предпринимателей «тихими гаванями», заявил российский лидер Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, которые цитирует ТАСС, в настоящий момент в них работает принцип «свой — чужой», где чужих можно оставить ни с чем.

Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой — чужой» <...>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», — сказал президент.

Глава России подчеркнул, что именно так сейчас выглядит конкуренция в мире, основанная на правилах, которые никому не нужны. Путин также отметил, что действия Запада ведут к разрушению системы финансовых, торговых и хозяйственных отношений, которая выстраивалась на протяжении десятков лет, в том числе и самими западными государствами.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что число зарубежных компаний, работающих в России, после начала СВО не сократилось, а выросло. По его словам, сейчас в стране работает 25,6 тысячи иностранных организаций, в то время как в марте 2022-го их насчитывалось 24,1 тысячи. При этом освободившиеся ниши занимает российский бизнес, добавил глава РФ.