«Перехватили и пошли вперед»: Путин высказался об уходе компаний из РФ Путин: число зарубежных компаний в России выросло с марта 2022 года

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Владимир Путин

Число зарубежных компаний, работающих в России, после начала СВО не сократилось, а выросло, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, сейчас в стране работает 25,6 тысячи иностранных организаций, в то время как в марте 2022-го их насчитывалось 24,1 тысячи. При этом освободившиеся ниши занимает российский бизнес, добавил глава РФ.

С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России — хочу на это обратить внимание, — несмотря на все давление политических элит Запада, не сократилось, а увеличилось. Я сам с удивлением это обнаружил, когда материалы смотрел. <...> Они [на Западе] что, думали, что все рухнет, что ли? У них все перехватили и пошли вперед, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия всегда была востребованным торговым партнером. По его словам, этот факт «подтвержден веками», опытом поколений предпринимателей и купцов по всему миру.

Президент в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» также отметил, что в стране всегда ведутся споры относительно ключевой ставки. Однако, как указал глава государства, действующие показатели говорят, что Россия идет в правильном направлении финансово-экономической политики.