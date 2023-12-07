Путин оценил политику ЦБ по повышению ключевой ставки Путин: финансово-экономическая политика России идет в верном направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» отметил, что в стране всегда ведутся споры относительно ключевой ставки. Однако, указал глава государства, действующие показатели говорят, что Россия идет в правильном направлении финансово-экономической политики. Стенограмма выступления президента опубликована на сайте Кремля.

Споры о ключевой ставке всегда идут, но показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики в РФ. <...> Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%, — подчеркнул Путин.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса. Последнее повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Тогда Банк России поднял ее до 15% в четвертый раз за год. Как уточнили тогда в ЦБ, текущее инфляционное давление значительно усилилось и оно выше ожиданий регулятора.

При этом Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки до конца декабря. Однако она отметила, что по мере замедления инфляции регулятор начнет снижать ставку уже в следующем году.