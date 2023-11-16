Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки Набиуллина: повышения ключевой ставки ЦБ были необходимы, чтобы уменьшить потери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Банк России был вынужден повысить ключевую ставку, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС. По ее словам, это было необходимо, чтобы уменьшить потери и граждан, и бизнеса.

Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но, поверьте, все расчеты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше, — сказала Набиуллина.

Последнее повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Тогда Банк России поднял ее до 15% в четвертый раз за год. Как уточнили тогда в ЦБ, текущее инфляционное давление значительно усилилось и оно выше ожиданий регулятора.

Позже Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки до конца декабря. При этом она отметила, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку уже в следующем году.

Финансовый аналитик Михаил Беляев порекомендовал собирающимся брать кредит россиянам воздержаться от этой идеи из-за высоких ставок. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время снижения ключевой ставки не ожидается. Кроме того, можно попытаться сыграть на обратной стороне повышения ключевой ставки: часть свободных денег следует вложить в банк под проценты, потому что ставки по депозитам также выросли.