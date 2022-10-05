Путин призвал защитить детей от извращенного толкования истории

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал укреплять и выстраивать в России суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения. По его словам, которые приводит ТАСС, следует исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращённое толкование истории. Он уточнил, что при этом не стоит бояться стандартизации учебников истории и обществознания.

Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращённое толкование истории, — подчеркнул президент на встрече с лауреатами и финалистами российского конкурса «Учитель года».

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому около 83% россиян считают, что необходимо бороться с теми, кто пытается умышленно исказить историю России. Против высказались только 7% респондентов, поскольку считают такие действия либо бессмысленными (22%), либо объясняют их наличием у каждого собственного взгляда на исторические события (20%).

Отмечается, что с искажением истории сталкивался в среднем каждый второй россиянин (53%). Чаще всего это касается событий Второй мировой войны, в частности, ее итогов и преуменьшения роли СССР в победе. Опрошенные считают, что фальсификаторы истории пытаются ослабить Россию, разобщить российское общество и ввести граждан в заблуждение, а также дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества.