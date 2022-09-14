ВЦИОМ выяснил, сколько россиян выступают за борьбу с искажением истории ВЦИОМ: 83% россиян выступают за борьбу с искажением истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 83% россиян считают, что необходимо бороться с теми, кто пытается умышленно исказить историю России, следует из результатов опроса ВЦИОМа. Против высказались только 7% респондентов, поскольку считают такие действия либо бессмысленными (22%), либо объясняют их наличием у каждого собственного взгляда на исторические события (20%).

Способы борьбы с фальсификацией истории можно разделить на «усмирительные» («наказывать, привлекать к ответственности» — 9%, «сажать в тюрьму» — 7%, «уголовная ответственность» — 4%, «штрафовать» — 3% и др.) и «мирные», путем просвещения («повысить качество преподавания в школах и вузах» — 9%, «учить историю» — 7%, «доказывать истину» — 6%, «говорить правду», «воспитывать молодежь» — по 5%), — говорится в сообщении.

Важным знание истории считают 96% респондентов. Отмечается, что за последние семь лет убежденность в этом вопросе растет: в 2015 году 92% россиян придерживались такой точки зрения.

С искажением истории сталкивался в среднем каждый второй россиянин (53%). Треть опрошенных сталкивались с подобными случаями три раза и более (34%).

Искаженные факты об истории России респонденты чаще всего слышали в разговоре о событиях Второй мировой войны, в частности ее итогов (18%) и преуменьшения роли СССР в победе (10%). Подмену понятий, придумывание истории назвали 11%, примерно столько же сообщили о фальсификации истории Древней Руси (10%) и СССР (9%).

Опрошенные считают, что фальсификаторы истории пытаются ослабить Россию, разобщить российское общество и ввести граждан в заблуждение — по 22%. В том, что основной мотив заключается в дискредитации России в глазах мирового сообщества, убеждены 17% респондентов.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 92% россиян считают себя патриотами. Директор Фонда содействия изучению общественного мнения центра Константин Абрамов заявил, что на фоне военной операции на Украине в стране произошла консолидация общества.