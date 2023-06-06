Путин присвоил бригаде зенитчиков почетное звание Путин присвоил гвардейское звание 61-й зенитной ракетной бригаде

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 61-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование гвардейской. Глава государства отметил героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные военнослужащими бригады в боевых действиях по защите страны и государственных интересов, указано в документе, опубликованном на правовом портале.

Постановляю присвоить 61-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 61-я гвардейская зенитная ракетная бригада, — говорится в тексте указа.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, 61-я гвардейская зенитная ракетная бригада дислоцирована в Бийске Алтайского края и входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

В марте 2023 года Путин также присвоил гвардейские звания 266-у штурмовому авиационному полку и 71-й зенитной ракетной бригаде. В феврале президент РФ также удостоил почетным наименованием 53-й зенитную ракетную бригаду.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина. Такой же награды посмертно удостоен его боевой товарищ Александр Шубин, погибший в результате теракта в Нижегородской области.