Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное звание гвардейской

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 28 понтонно-мостовой бригаде почетного наименования гвардейской. Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Кремля, такого наименования формирование удостоилось «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады» в условиях вооруженных конфликтов.

Присвоить 28 понтонно-мостовой бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 28 гвардейская понтонно-мостовая бригада, — сказано в тексте указа.

Ранее президент России назвал «образцовой» работу военных 15-й отдельной мотострелковой Александрийской миротворческой бригады в ходе спецоперации на Украине. В телеграмме, посланной в адрес бригады, российский глава отметил «решительность» и «высокий профессионализм» российских миротворцев во время боевых действий.