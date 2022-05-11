Путин похвалил бойцов 15-й Александрийской бригады за работу на Украине

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал «образцовой» работу военных 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады (миротворческой) в ходе спецоперации на Украине. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский глава отметил «решительность» и «высокий профессионализм» российских миротворцев во время боевых действий.

Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России, — сказано в тексте телеграммы.

Состав 15-й отдельной мотострелковой бригады сформировали в 2005 году. Военная структура стала единственной миротворческой бригадой в ВС России. 4 ноября 2019 года бригада получила почётное наименование «Александрийская». 9 мая Путин присвоил бригаде звание «гвардейской» за проявленный героизм в условиях военных военных конфликтов.

Ранее Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Звание соратнику главы региона Рамзана Кадырова присвоили за «мужество и героизм», проявленные во время военной спецоперации на Украине.