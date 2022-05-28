Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

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Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Глава государства подчеркнул, что особенно ценит укрепляющиеся отношения двух стран, и отметил, что Баку пользуется «заслуженным авторитетом на мировой арене».

Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня. С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений, — говорится в тексте поздравления.

Президент России выразил уверенность в том, что февральская декларация будет способствовать укреплению связей во всех сферах. По мнению Путина, это отвечает интересам граждан обеих стран.

В феврале Путин и Алиев подписали декларацию о союзничестве. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, в частности, там говорится о сотрудничестве в атомной энергетике и предоставлении военной помощи для обеспечения безопасности.