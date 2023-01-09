Путин посетит Санкт-Петербург в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в середине января посетит Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пока эту информацию не подтвердил.

«Ведомости» отмечают, что 18 января планируется зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также салют у стен Петропавловской крепости.

Мероприятия также пройдут в Кировском районе Ленинградской области в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».

Утром 31 декабря Путин посетил штаб Южного военного округа. В ходе визита президент пообщался с военачальниками и вручил боевые знамена 1-Донецкому и 2-й Гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкого корпуса, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

Ранее Песков заявил, что в Кремле пока нет понимания, когда Путин посетит новые регионы, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года. По его словам, рано или поздно это произойдет.