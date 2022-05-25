Путин поручил повысить выплаты участникам спецоперации на Украине Путин поручил кабмину поддерживать раненых военных и семьи погибших

Президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по соцвопросам поручил правительству оперативно реагировать на нужды военной медицины, а также социально поддерживать раненных в бою военнослужащих и семьи погибших. Также женщинам-военнослужащим, воспитывающим детей, будут вдвое увеличены выплаты — до 31 тысячи рублей.

По словам главы государства, на эту категорию граждан система страховки не распространяется, поэтому размер пособия по уходу за ребёнком для женщин сейчас составляет 15 тысяч рублей. С 1 июля эта несправедливость должна быть устранена, резюмировал Путин. Он также подчеркнул, что все участники спецоперации — герои и относиться к ним нужно соответствующе.

Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идёт на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям, — заявил он.

В ходе президиума Путин также предложил на 10% повысить пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум. Он также выдвинул идею проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.