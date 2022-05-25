Путин заявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ Путин: прожиточный минимум и МРОТ поднимут на 10% с 1 июня

Владимир Путин / Фото Kremlin

Президент РФ Владимир Путин объявил об увеличении с 1 июня прожиточного минимума и МРОТ на 10%. Также президент сообщил об индексации пенсий на 10%. Глава государства дополнительно предложил проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.

Экономист Юрий Ершов ФБА «Экономика сегодня» ранее сообщил, что индексация МРОТ и пенсий на 10%, которую согласовали в правительстве РФ, коснётся более 50 млн россиян. Он объяснил, что из-за санкций цены выросли почти во всех секторах торговли и граждан нужно было поддержать как можно быстрее.

В России с начала года МРОТ вырос на 8,6% и составляет в настоящее время 13 890 рублей в месяц. При этом средний прожиточный минимум находится на уровне 12 654 рубля в месяц. Для трудоспособного населения эта цифра составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.