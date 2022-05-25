Стало известно, скольких россиян коснётся индексация МРОТ и пенсий Экономист Ершов: индексация МРОТ и пенсий коснётся более 50 млн россиян

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация МРОТ и пенсий на 10%, которую согласовали в правительстве РФ, коснётся более 50 млн россиян, сообщил экономист Юрий Ершов ФБА «Экономика сегодня». Он объяснил, что из-за санкций цены выросли почти во всех секторах торговли и граждан нужно было поддержать как можно быстрее.

Не забываем, что за индексацией МРОТ и прожиточного минимума следует увеличение многих социальных и страховых выплат. В среднем мера поддержки коснётся более 50 млн россиян. Скорее всего, пенсии могут быть проиндексированы задним числом, поскольку обсуждение этой темы длится уже около месяца, — сказал Ершов.

В России с начала года МРОТ вырос на 8,6% и составляет в настоящее время 13 890 рублей в месяц. При этом средний прожиточный минимум находится на уровне 12 654 рубля в месяц. Для трудоспособного населения эта цифра составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Как стало известно ранее, окончательное решение относительно индексации примет президент страны Владимир Путин, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации звучали различные мнения. В середине марта он обращался к правительству с поручением разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, а также для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат.