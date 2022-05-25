Путин посетил раненных на Украине бойцов в военном госпитале

Президент России Владимир Путин 25 мая приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы пообщаться с российскими военнослужащими, пострадавшими в ходе военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

О том, что Путин посетит в госпитале бойцов, раненных во время действий на Украине, сообщил 25 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент постоянно держит под контролем тему условий, в которых содержат раненных в ходе спецоперации. При этом сейчас, как указывал Песков, президентский график позволил лично съездить и ознакомиться с условиями и, главное, пообщаться с российскими военными.