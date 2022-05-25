Путин посетит в госпитале бойцов, раненных во время действий на Украине

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin

Президент России Владимир Путин до конца дня посетит госпиталь и пообщается с военнослужащими, которые получили ранения во время спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, президент постоянно держит под контролем тему условий, в которых содержат раненных в ходе спецоперации. При этом выбор даты визита не связан с новыми фазами действий на Украине.

Здесь просто график позволил пообщаться с военными, — пояснил Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения задач, несмотря на санкции и помощь Запада Украине. По его словам, Вооружённые силы РФ замедляют темпы наступления, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. Для этого объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Кроме того, Шойгу напомнил, что российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а также указал, что для выхода жителей из окружённых населенных пунктов создаются охраняемые гуманитарные маршруты.