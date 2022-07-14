Путин поручил отремонтировать не менее 85% дорог Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автодорог опорной сети до 2027 года

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Президент России Владимир Путин поручил привести до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% автодорог в составе опорной сети, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, глава государства дал указание подготовить предложения о расширении практики привлечения внебюджетных источников для этих целей.

Утвердить пятилетний план дорожного строительства на 2023–2027 годы, предусматривающий <...> приведение до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85 процентов автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, — говорится в перечне поручений правительству.

Также указано продлить на период до 2030 года сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в перечне поручений — развитие сопутствующей инфраструктуры и сервиса в районах прохождения дорог.

В ходе реализации пятилетнего плана также предусмотрено внедрение новых технологий, материалов и решений в сфере дорожного строительства, привлечение к их разработке научных организаций и профильных вузов.

В начале июня президент РФ поручил правительству утвердить план дорожного строительства. Сумму, которую предполагается потратить на реализацию плана, составят средства федерального дорожного бюджета (5,4 трлн рублей), региональных бюджетов (7,2 трлн), а также средства Фонда национального благосостояния (436 млрд). Путин подчеркнул, что эти деньги должны быть «использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим регионам».