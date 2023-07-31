Путин поручил готовить визит иностранных лидеров в День Победы в 2025 году Путин подписал указ о приглашении иностранных лидеров на празднование Дня Победы в 2025 году

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Парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В том числе он поручил предусмотреть участие иностранных лидеров в праздновании 80-летия Победы в 2025 году. Правительству поручено разработать план мероприятий в трехмесячный срок. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В трехмесячный срок разработать с участием Российского организационного комитета «Победа» и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, — говорится в указе.

МИД России в рамках указа поручается «обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий», а другим федеральным и региональным госорганам поручается помогать в подготовке и проведении празднований. Этим же указом исполнительной власти поручается оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты.

В апреле Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда, награжденных соответствующим знаком, к ветеранам Великой Отечественной войны, документ опубликован на портале правовой информации. Теперь ветераны будут получать две пенсии (страховую по старости и по инвалидности) и освобождены от уплаты консульских сборов.