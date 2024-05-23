Путин поручил кабмину «подтянуть» 10 отстающих регионов Для 10 отстающих регионов РФ утвердят индивидуальные программы поддержки

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Владимир Зеленский

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 регионов страны, пишет пресс-служба Кремля. Все они нуждаются в улучшении показателей.

В перечень попали республики Алтай, Калмыкия, Тува, Хакасия, Чувашия и Марий Эл, Кировская, Курганская и Псковская области. Кабмин пересмотрит выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ. Речь идет о периоде на 2025–2030 годы.

Помимо этого, Путин указал помочь Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на период до 2024 года. В частности, по созданию горнолыжного курорта «Лаго-Наки». На эти цели из бюджета в 2025–2030 годах должно выделяться не менее 500 млн рублей.

Для малого и среднего предпринимательства в России в 2024 году действует особый порядок получения ряда преференций, таких как передача госимущества, имущественные льготы, а также государственные и муниципальные гарантии, заявил ранее депутат Госдумы Алексей Говырин. Бизнес, получивший льготный кредит в 2021 году, сможет воспользоваться отсрочкой, подчеркнул он. Кредиты, предоставляемые на развитие предпринимательской деятельности, не могут превышать 15,75% годовых при ключевой ставке ЦБ 13% годовых и более, добавил депутат.