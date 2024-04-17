В Госдуме раскрыли, какую поддержку получит бизнес в 2024 году Депутат Говырин: в 2024 году малому и среднему бизнесу дадут льготные кредиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для малого и среднего предпринимательства в России в 2024 году действует особый порядок получения ряда преференций таких, как передача госимущества, имущественные льготы, а также государственные и муниципальные гарантии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Бизнес, получивший льготный кредит в 2021 году, сможет воспользоваться отсрочкой, подчеркнул он.

Сейчас для МСП установлены предельные процентные ставки по льготным кредитам. Кредиты, предоставляемые на развитие предпринимательской деятельности, не могут превышать 15,75% годовых при ключевой ставке ЦБ 13% годовых и более, — сказал парламентарий.

Говырин отметил, что для субъектов МСП в этом году действуют антикризисные льготные кредитные программы, за которыми могут обратиться предприниматели из IT-отрасли. По его словам, малый и средний бизнес освобожден от налога на прибыль при безвозмездном получении в качестве поддержки работ, услуг или имущественных прав от органов госвласти и местного самоуправления, корпорации развития МСП и ее дочерних обществ.

Депутат также рассказал о программах поддержки МСП в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях она действует до 2025 годав. Одним из условий программы является то, что заемщик имеет право заключить один кредитный договор только с одной кредитной организацией.

Ранее Говырин заявил, что российские предприниматели могут снизить налоговую нагрузку минимум 10 способами. Парламентарий отметил: первой в «горячей десятке» значится работа в специальном режиме уплаты НДС, а также налогов на имущество и прибыль.