Названа «горячая десятка» способов сократить налоговую нагрузку на бизнес Депутат Говырин: бизнес может работать в спецрежиме и экономить на налогах

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Российские предприниматели могут снизить налоговую нагрузку минимум 10 способами, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий отметил: первой в «горячей десятке» значится работа в специальном режиме уплаты НДС, а также налогов на имущество и прибыль. По его словам, в РФ действуют пять спецрежимов: упрощенная система налогообложения, патент, единый сельскохозяйственный налог, налог на профессиональный доход и «автоматизированная упрощенка».

Второе в «горячей десятке»: компании, не занимающиеся импортом и не торгующие акцизными товарами, могут быть освобождены от уплаты НДС по определенным операциям и видам деятельности в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, нужно соблюдать условие: общая выручка без учета НДС должна быть не более двух миллионов рублей в течение трех месяцев, — добавил Говырин.

Собеседник напомнил: третьим способом является включение стоимости доставки в цену товара. Например, при реализации продукции, на которую распространяется ставка НДС 10%, выгоднее включить расходы на доставку в общую стоимость товара, а не выделять их отдельно. По его словам, таким образом организация заплатит только 10% НДС с общей стоимости товара, но с вычетом 20% за услуги транспортных компаний.

Четвертое: разделить деятельность между разными юридическими лицами в зависимости от необходимости работы с НДС. Для контрагентов, которым важен входящий НДС, используйте юридическое лицо с общим режимом налогообложения, а для остальных контрагентов — юридическое лицо с применением специального режима. Главное, правильно оформить все документы, — подчеркнул Говырин.

Депутат также заявил, что увеличение числа экспортных сделок позволяет облагать их ставкой 0% в соответствии с Налоговым кодексом РФ. На шестом месте среди способов сэкономить — сотрудничество с ИП и самозанятыми, так как подобные сотрудники освобождаются от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Говырин добавил, что седьмой способ заключается в переводе части функций на аутсорсинг, избегая НДФЛ и страховых взносов. По его словам, предприниматель в данном случае оплачивает только конкретный результат по договору оказания услуг. К восьмому варианту он отнес льготные ставки для малого и среднего бизнеса — обычная ставка составляет 30%, но если компания входит в реестр МСП, она имеет право на ставку 15%.

Он также предложил заключать с новыми сотрудниками ученические договоры — они не являются трудовыми, поэтому облагаются только НДФЛ, без уплаты взносов. Замыкает список, подытожил Говырин, возможность заключить лицензионный договор с правообладателем на УСН 6%.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес. По его словам, нужно также выступать против конфликтов, за которыми стоит недобросовестная конкуренция.