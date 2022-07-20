Путин пообещал помощь в восстановлении ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ поможет в восстановлении ДНР и ЛНР. Об этом президент сообщил во время видеоконференции с участниками конкурса «Большая перемена». Путин отметил, что на это могут понадобиться месяцы и годы, однако регионы обязательно будут восстановлены.

Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы для того, чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно, — пообещал глава государства.

Председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергей Горохов ранее сообщил, что в ближайшее время на первый план выйдет восстановление экономики Донбасса. Ключевым инструментом, по его мнению, должны стать инвестиции, в том числе крупного российского бизнеса. Москва могла бы стимулировать этот процесс, введя налоговый вычет для частных компаний, считает промышленник.

В мае стало известно, что в структуре Минстроя России создадут департамент, который будет заниматься вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР. В рамках нового департамента также будет решаться вопрос распределения инвестиций в регионе.