В Минстрое создадут департамент по восстановлению ДНР и ЛНР

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В структуре Минстроя России создадут департамент, который будет заниматься вопросами восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР, сообщила ТАСС пресс-служба министерства. В рамках нового департамента также будет решаться вопрос распределения инвестиций в регионе.

В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности. Данные функции будут в том числе возложены на вновь созданные структурные подразделения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Преобразования в структуре Минстроя отражают расширяющийся список полномочий и задач, возлагаемых на ведомство, указали его представители.

9 мая Минстрой России начал оценивать, во сколько стране обойдётся восстановление инфраструктуры Донбасса. Тогда глава ведомства Ирек Файзуллин не смог предоставить точную сумму затрат.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Донбасс — один из крупнейших промышленных центров региона. Его восстановление в конечном итоге окупится и принесёт огромную выгоду, это экономически выгодное мероприятие, считает знаток.