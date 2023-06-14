Путин пообещал помочь Кубе бороться с санкциями Путин выразил уверенность, что отношения России и Кубы будут развиваться

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения России и Кубы будут развиваться. Во время встречи с премьер-министром республики Мануэлем Марреро Крусом он пообещал, что Москва поможет Гаване бороться с незаконными западными санкциями. Трансляция мероприятия велась на сайте Кремля.

Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с ними. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности, — сказал Путин.

Он добавил, что двусторонние отношения Кубы и РФ должны развиваться по всем направлениям, по которым ранее были достигнуты договоренности. Президент РФ напомнил, что недавно состоялось заседание российско-кубинской межправкомиссии, о которой ему доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, и указал на отсутствие необходимости обсуждать особый союзнический и долговременный характер отношений двух государств.

6 июня премьер-министр Кубы прибыл с официальным визитом в Россию. Он выразил намерение расширить и укрепить двустороннее сотрудничество между Кубой и Россией, отметив непрерывное сотрудничество между странами с 1960 года.