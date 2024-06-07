Путин пообещал льготы российским IT-компаниям Путин: российским IT-компаниям будет установлена налоговая ставка в 5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для российских IT-компаний будет установлена пониженная ставка налога на прибыль, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, она будет составлять 5%. Также для поддержки IT-отрасли будет предусмотрен целый ряд других мер.

Установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно, — сказал глава государства.

Также на ПМЭФ президент объявил о возможном введении федерального налогового вычета и налогового вычета для групп компаний. По словам главы государства, нововведения планируются в рамках перестройки налоговой системы. Он добавил, что целью этого нововведения является стимулирование инвестиций в стране и необходима для достижения большей социальной справедливости.

Говорил Путин и об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он отметил, что она возобновится с 2025 года. Президент поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.

Политолог Сергей Марков предположил, что такое решение вызвано желанием правительства вернуть на работу пенсионеров. По его словам, последние 10 лет власти «выталкивали» эту категорию граждан с работы, однако теперь будет наоборот.