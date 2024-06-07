Политолог раскрыл причину решения Путина по индексации пенсий Политолог Марков: власти хотят вернуть пенсионеров на работу индексацией выплат

Фото: Kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

Владимир Путин

Решение президента России Владимира Путина возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам вызвано тем, что правительство хочет снова вернуть их на работу, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, последние 10 лет власти «выталкивали» эту категорию граждан с работы, однако теперь будет наоборот. Политолог отметил, что индексация затронет десятки миллионов россиян.

Причина понятна — правительство хочет опять вернуть пенсионеров на работу. 10 лет их правительство выталкивало с работы. А сейчас будет наоборот заманивать. Ура, — написал Марков.

Ранее Путин выступил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума и объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Российский лидер поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.

По мнению председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, решение Путина об индексации пенсий является справедливым и правильным. Он отметил, что теперь работающие и неработающие пенсионеры выровняются в правах индексации. По словам Рязанского, это не повышение, а компенсация, связанная с уровнем повышения цен.