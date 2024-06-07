«Это справедливо»: Союз пенсионеров о решении Путина по индексации выплат Союз пенсионеров: индексация пенсий работающим россиянам является справедливым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Рязанский

Решение президента России Владимира Путина возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам является справедливым и ожидаемым, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский. Он отметил, что теперь эта категория россиян уравняется в правах с неработающими гражданами, получающими пенсию.

Справедливость в этом вопросе восторжествовала. Хорошее, толковое и принципиально важное решение. Теперь пенсионеры выровняются в правах на индексацию пенсии. Индексация пенсии — это не повышение, а компенсация, связанная с уровнем повышения цен. Это справедливо, правильно и ожидаемо, — пояснил Рязанский.

Председатель Союза пенсионеров уточнил, что, когда данная мера только принималась, вопрос по категориям решался иначе. Так, неработающим пенсионерам не реже раза в год проводили индексацию, в то время как работающие могли получить повышение по тем процентам, которые они заработали.

Если уровень индексации неработающих пенсионеров получался где-то даже более тысячи рублей, то для работающих это чуть более 300 рублей в месяц. Разница ощутимая. Некоторые пенсионеры, которые находились на невысоких ставках, увольнялись, — добавил Рязанский.

Путин ранее заявил, что в России вернут индексацию пенсий трудоустроенным пенсионерам. По его словам, с 1 февраля 2025 года пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать.