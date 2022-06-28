Путин подписал закон о возмещении ущерба пострадавшим от преступлений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет использование материалов оперативно-разыскной деятельности для поиска имущества, которое нужно для возмещения материального вреда пострадавшим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь оперативно-разыскные службы смогут искать не только подлежащее конфискации имущество, но и иные активы, за счет которых можно возместить ущерб.

В пояснительной записке к этому проекту говорилось, что, согласно данным с 2017 по 2019 год, число экономических преступлений оставалось достаточно большим: каждый год оно превышало 105 тысяч. Однако если говорить о возмещении ущерба, то это удалось сделать только в 60% случаев. Часто возникают сложности, чтобы найти у преступника имущество, которое можно арестовать. Его тщательно скрывают.

По словам авторов проекта, процесс поиска незаконно нажитого имущества необходимо было законодательно ускорить, для чего нужны активные и четко слаженные действия многих органов.

Ранее днем Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за повторные побои для лиц, до этого уже судимых за насильственные преступления. В документе прописано, что повторными побоями считаются те, которые совершаются от трех и более раз. В качестве меры наказания предусматривается ограничение свободы на срок до одного года, шестимесячный арест или общественные работы.