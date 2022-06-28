В России будут сажать в тюрьму на год за повторные побои Путин ужесточил ответственность за повторные побои на законодательном уровне

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за повторные побои для лиц, ранее судимых за насильственные преступления. В документе, опубликованном на портале правовой информации, прописано, что повторными побоями считаются те, которые совершаются от трех и более раз. В качестве меры наказания предусматривается ограничение свободы на срок до одного года, шестимесячный арест или общественные работы.

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, <...> лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев, — сказано в тексте документа.

Согласно действующему законодательству, лицо, впервые привлеченное за побои, привлекается к административной ответственности, в то время как в следующий раз предполагается уголовная ответственность. При этом до принятия президентом закона, если побои были совершены в третий раз, то они снова влекли за собой административную ответственность.

Ранее Путин подписал закон, который запрещает лицам с судимостью по некоторым статьям работать водителями такси и общественного транспорта. Речь идет о людях, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества.