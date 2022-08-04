Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий относить к ветеранам боевых действий сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), отражавших вооруженное вторжение на территорию страны. Документ об изменениях в закон «О ветеранах» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Статус ветерана боевых действий предоставят и тем пограничникам, которые уволены в запас. Отмечается, что мера распространяется на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года, и касается произошедшего на границе с Украиной, ДНР и ЛНР.

Кроме того, пострадавшие в результате «выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации» военнослужащие ФСБ теперь будут относиться к инвалидам боевых действий.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий предоставление статуса ветерана гражданским участникам специальной военной операции на Украине. Его действие будет распространено на гражданский персонал Вооруженных сил России, медиков, а также военных корреспондентов. Согласно документу, гражданское лицо сможет претендовать на статус ветерана после возвращения из командировки. Отмечалось, что ее срок не регламентируется и может составлять хоть один день, однако важно, чтобы все было официально оформлено.

Статус ветерана боевых действий дает право на налоговые льготы, а также различные меры социальной поддержки. Среди последних предусмотрены компенсация по оплате ЖКХ, денежная надбавка к пенсионным выплатам, путевки в санатории, бесплатные протезы и иные подобные изделия, единовременная выплата на возведение дома или же покупку жилого помещения, право на пользование рядом услуг вне очереди, например обслуживание без очереди в различных медицинских учреждениях.