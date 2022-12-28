Путин подписал закон о налогообложении в четырех новых регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Закон предоставляет правительству право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах страны.

В частности, закон касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета).

При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.