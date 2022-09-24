Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен, мародерство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Нарушившему закон может грозить срок от трех до 15 лет лишения свободы.

Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы на срок от трех до 10 лет, — указано в законе.

Военный, впервые попавший в плен, может избежать наказания, если сумел освободиться и прибыл в часть, не совершив при этом в плену других преступлений.

Мародерство наказывается строже — до 15 лет лишения свободы, как и дезертирство. Неявка или самовольное оставление места службы — до 10 лет.

Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа. Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — оно грозит сроком от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей — от пяти до 10 лет.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в УК, предусматривающими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен.

Также в Госдуму были внесены поправки, предлагающие ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Соответствующий законопроект прошел первое чтение в июле, 20 сентября депутаты его приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях.