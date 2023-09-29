Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

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Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Он начнется 1 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 130 тыс. человек, — говоритсяв документе.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский сегодня, 29 сентября, сообщил, что всех призывников отправят служить в соединения и воинские части на территории России.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что правила призыва на военную службу осенью 2023 года никак не изменятся. По его словам, срочники продолжат получать повестки исключительно в бумажной форме. При этом он отметил, что с 1 октября будут увеличены штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.

Как заявил ранее замглавы Минцифры Олег Качанов, единый реестр воинского учета полноценно заработает в России не раньше 2025 года. По его словам, это связано с жесткими требованиями по инфраструктуре и безопасности, поскольку в реестре будут храниться данные, содержащие служебную тайну.